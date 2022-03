Die Polizei – dein Gesprächspartner

Arne Lenzing, selbst noch in der Ausbildung, zog mit seinem Werben für den Beruf des Pflegers – „Die Leute sind so dankbar“ – seine Zuhörer in den Bann. Fotos. Bettina Laerbusch

Die Polizei war am Donnerstag in der Stadthalle heiß begehrt. Es fehle ja auch nicht an Bewerbungen, sagte Andreas Otte, bei der Kreispolizei Steinfurt für die Personalwerbung verantwortlich. Doch geeignete Bewerber und Bewerberinnen zu finden, das sei nicht so ganz einfach. „Das größte Problem“, machte Otte unmissverständlich klar, „ist die Rechtschreibung.“ Rechtschreibung? Der Polizeihauptkommissar antwortete sofort: „Auch wenn morgens um 4 Uhr ein Bericht geschrieben werden muss, muss der fehlerfrei sein, weil er sofort an dpa gehen kann und dann bundesweit veröffentlicht ist.“