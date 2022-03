Nachwuchssorgen gibt es bei der Jugendfeuerwehr in Ochtrup nicht. Immer wieder finden sich junge Menschen, die bereit sind, sich in ihrer Freizeit dort ehrenamtlich zu engagieren. Bei der jüngsten Versammlung der Abteilung wurden gleich mehrere Mitglieder neu aufgenommen und ein neuer Vorstand gewählt.

„Wir sind die Jugend von heute. Und die Retter von morgen“ – mit diesem Slogan machte die Landesregierung im Rahmen ihrer Mitgliederkampagne „Freiwillige Feuerwehr – Für mich. Für alle.“ vor wenigen Jahren auf die Jugendarbeit der Feuerwehren in NRW aufmerksam. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Die Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland sind seit Jahren rückläufig, da die Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement schlichtweg nicht mehr vorhanden ist.

Glücklicherweise sei die Freiwillige Feuerwehr Ochtrup von diesem Trend aktuell noch nicht betroffen, was in erster Linie auf das Engagement der Wehrleute innerhalb der Jugendfeuerwehr zurückzuführen sei, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr. Üben und Lernen wie die „Großen“, ist ein Motto der Jugendfeuerwehr. Und so kamen die Jungs und Mädels der Jugendfeuerwehr jetzt – ähnlich wie ihre Kameraden und Kameradinnen der aktiven Einsatzabteilung – zur Mitgliederversammlung in der Stadthalle zusammen.

Für Lennard Berg (v.l.), Phillip Holtmannspötter, Sarah Kopper, Julius Stegemann, Hannah Sondermann, Johanna Hillmann und Amelie Reinker begann jetzt ein nicht ganz gewöhnliches Hobby in der Jugendfeuerwehr. Foto: Feuerwehr

Zu Beginn der Versammlung, die pandemiebedingt in den vergangenen zwei Jahren ausfallen musste, freute sich Jugendfeuerwehrwart Ralph Scheitz, die Jugendlichen samt ihrer Eltern, sowie einigen geladenen Gästen aus Reihen der Stadtverwaltung, des Feuerwehrkommandos und der Kreisjugendfeuerwehr Steinfurt begrüßen zu dürfen. Im gleichen Zuge betonte auch Andreas Leusing, Leiter der Feuerwehr, wie sich die Jugendfeuerwehr in den vergangenen Jahren zur vermutlich wichtigsten Säule der Nachwuchsgewinnung entwickelt hat.

„Ihr seid unsere Zukunft. Auf euch baut die Feuerwehr“, richtet Leusing seine Worte an die Jugendlichen. „Es freut mich, zu sehen, dass euch in den vergangenen Monaten die Motivation nicht abhandengekommen ist“, so der Feuerwehrchef weiter.

Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Bürgermeisterin Christa Lenderich gab in ihrer Rede den Gästen und Jugendlichen einen kleinen Ausblick in Sachen Neubau des Feuerwehrgerätehauses. „In den Planungen für den Neubau haben wir unsere Jugendfeuerwehr definitiv nicht vergessen“, betonte Lenderich. „Zukünftig erwartet euch euer eigener Jugendfeuerwehrraum, der ausreichend Platz für spannende und interessante Dienstabende bieten wird.“

Im Anschluss an die Grußworte blickte Scheitz zusammen mit Jugendsprecher Glenn Hoelzke auf das vergangene Jahr zurück. Mit einem kurzen Video präsentierten die Jugendlichen dabei ihren Gästen die Höhepunkte aus den zurückliegenden zwölf Monaten. Anschließend fand die „Verleihung der Jugendflamme Stufe 1“ statt. Linus Schoo, Max Reinker, Lina Laschke, Maurice Hagemann, Vinzent Ermke, Lotta Büning, Xenia Beck, Timo Schepers, Pia Mensing, Franz Dankbar und Timo Föllmann haben im vergangenen Jahr im Rahmen eines Stationslaufs gezeigt, dass sie die Grundtätigkeiten für den Jugendfeuerwehrdienst beherrschen. Sie nahmen ihre Urkunde und die dazugehörigen Abzeichen für die Uniform von Scheitz entgegen.

Der neue Vorstand der Jugendfeuerwehr Lotta Büning (v.l.) Lina Laschke, Jona Schmidt, Timo Schepers und Maren Reinker. Foto: Feuerwehr

Doch wie schön die Zeit in der Jugendfeuerwehr auch ist – mit Erreichen des 18. Lebensjahres geht diese mit den Wechsel in die aktive Wehr zu Ende. Und so wurden an diesem Abend Glenn Hoelzke, Mats Enkrodt, Jonas Kopper, Nils Kopper und Ian Groom offiziell aus der Jugendfeuerwehr verabschiedet. Sie dürfen fortan an den Dienstabenden der Einsatzabteilung teilnehmen und werden in diesem Jahr ihre feuerwehrtechnische Grundausbildung antreten. Die fünf Nachwuchskräfte machten Platz für Lennard Berg, Phillip Holtmannspötter, Johanna Hillmann, Sarah Kopper, Amelie Reinker, Hannah Sondermann und Julius Stegemann, die bereits seit Anfang des Jahres neu bei der Jugendfeuerwehr sind.

Neuer Vorstand

Der Jugendvorstand der Jugendwehr wurde anlässlich der Versammlung neu gewählt. Die Mitglieder wählten Maren Reinker zu ihrer neuen Jugendsprecherin, ihr Stellvertreter ist fortan Jona Schmidt. Für die Kasse der Jugendfeuerwehr ist Lina Laschke zuständig, Schriftführerin wurde Lotta Büning, und Timo Schepers übt ab sofort das Amt des Beisitzers aus.

Auf der Tagesordnung standen noch die offizielle Verabschiedung von Jugendfeuerwehrwart André Thiele und Betreuer Tobias Lahrkamp. Beide haben vor zwei Jahren ihre Posten abgegeben, um neue Aufgaben und Positionen innerhalb der Feuerwehr zu bekleiden. Scheitz bedankte für die geleistete Jugendarbeit und ihr Engagement.

Die Jugendfeuerwehr freut sich über neue Mitglieder. Wer Lust auf ein Hobby der besonderen Art habe, kann sich auf der Internetseite informieren.