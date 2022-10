Die Tomate wird zur filigranen Blüte

Sorgfältig setzt Katarina Kosovic das Schälmesser in der Mitte einer geschälten Kohlrabihälfte an und ritzt in die Knolle. Dann fallen nach und nach die Gemüsespäne, und schon bald erkennt man das Innere einer Blüte. Wie von Zauberhand verwandelt die 52-Jährige die Kohlrabiknolle Schnitt für Schnitt in eine blühende Rose.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet