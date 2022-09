Die Trauer gesucht, die Liebe gefunden

Der Hospizverein lädt zum Kreishospiztag ein. Dieser wird in diesem Jahr online durchgeführt. Interessierte können sich aber auch treffen, um gemeinsam an der Veranstaltung teilzunehmen. Einige Hospizvereine im Kreis bieten entsprechende Möglichkeiten mit erweitertem Rahmenprogramm an. Im Mittelpunkt steht Stefan Weiller, der sein neues Programm „Heitere Himmel“ vorstellt.

Der diesjährige Kreishospiztag des Netzwerks Hospiz im Kreis Steinfurt findet dieses Jahr am 24. September (Samstag) statt – und zwar online und auch vor Ort. Von 10 bis 12 Uhr wird Stefan Weillers neues Programm „Heitere Himmel – Über Liebe Trauer und das Paradies“ aufgeführt. Darin bietet der bekannte Autor der „Letzten Lieder“ eine Lesung mit Bildern, Musik und Gesprächen an.

Dazu erläutert der Künstler: „Heitere Himmel widmet sich den Fragen des Weiterlebens und greift ein Tabu-Thema auf: Trauer. Thematisch geht es um Formen der Trauer und die Wahrnehmung von Trauer aus Sicht der eigenen Betroffenheit und der Reaktionen des Umfelds. Tragisches und Komisches verbinden sich in den Heiteren Himmeln. Eine aufwühlende, anrührende literarische Reise von einem Sachbuchautor, der auszog, die Trauer zu suchen und dabei die vielen Formen der Liebe findet. Persönlich, klar, traurig, witzig und poetisch zugleich.“

Teilnahme auch von zu Hause

„Angepasst an das aktuelle Coronageschehen können die Teilnehmer individuell, sicher und bequem von zuhause an der Kulturveranstaltung teilnehmen“, sagt der Sprecher des Netzwerks Hospiz Dieter Lange-Lagemann. Einige Hospizvereine bieten in ihren Vereinsräumen eine gemeinsame Teilnahme mit einem erweiterten Programm an.

Einzelanmeldungen für die kostenlose Teilnahme nimmt der Hospizverein Ochtrup-Metelen entgegen. Anmeldungen zur Teilnahme vor Ort für Ehrenamtliche sind an die lokalen Hospizvereine zu richten, teilt der Veranstalter mit.

Im Netzwerk Hospiz haben sich alle ambulanten Hospizgruppen und die beiden stationären Hospize im Kreis Steinfurt zusammengeschlossen. „Gemeinsam bieten sie Begleitungen für Menschen am Lebensende, deren Zugehörige an sowie unterschiedliche Trauerangebote für Hinterbliebene“, erläutert der Netzwerksprecher Dieter Lange-Lagemann.