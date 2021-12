Diebe entwenden Bargeld aus geparktem Pkw

Aus einem Fahrzeug, das jetzt auf dem Parkplatz Süd 1 am DOC an der Lortzingstraße abgestellt war, wurde Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter auf noch unbekannte Art und Weise das Fenster der Beifahrertür geöffnet. Im Auto entwendeten sie eine dreistellig Bargeldsumme aus einem Portemonnaie. Die Geldbörse ließen die Täter im Fahrzeug zurück. Zur Schadenshöhe am Fahrzeug können noch keine Angaben gemacht werden, heißt es im Polizeibericht. Zeugenhinweise an die Polizei Och­trup (Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55).