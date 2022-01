Direkt Beteiligte hoffen auf zeitnahe Entscheidung

Die Diskussion um eine mögliche Angliederung des Baubetriebshofes an die Ochtruper Stadtwerke dauert bereits viele Jahre an. Vor allem CDU und Freie Wähler machten sich für eine Angliederung stark, die anderen Fraktionen zeigten Zurückhaltung ebenso wie die Verwaltung. Jetzt soll ein Fachbüro die Wirtschaftlichkeit dieses Vorhabens prüfen. Die Lokalredaktion hat die Positionen der fünf Ratsfraktionen sowie der Stadtwerke und des Personalrates zusammengetragen.

Angliederung des Baubetriebshofes an die Stadtwerke

Eine mögliche Angliederung des Baubetriebshofes an die Stadtwerke sorgt seit vielen Jahren in der Politik für mitunter heftige Diskussionen. Zuletzt gab es eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema befasste, jedoch meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ende des vergangenen Jahres ging die Debatte dann wieder öffentlich in den politischen Sitzungen weiter. Mitte Dezember sprach sich der Rat der Stadt Ochtrup nach umfangreichem Meinungsaustausch mehrheitlich dafür aus, zunächst die Wirtschaftlichkeit einer Übertragung des Baubetriebshofes auf die Stadtwerke durch ein Fachbüro prüfen zu lassen. Im Frühjahr dieses Jahres sollen die Ergebnisse den Fraktionsvorsitzenden und dem Ausschussvorsitzenden des Betriebsrates präsentiert werden.