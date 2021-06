Disziplin und Motivation sind gefragt

Die Nachfrage nach Impfungen hat auch in Och­trup nachgelassen, allerdings halten die Menschen in der Töpferstadt weiter Disziplin und in der Regel ihre Impftermine ein, sagt der Sprecher der Ärzte, Dr. Sebastian Gesenhues. Er warnt trotzdem vor der Delta-Variante des Virus.

Impfung in der Hausarztpraxis Gesenhues in Ochtrup

Die Ochtruperinnen und Ochtruper halten Disziplin. Während sich in anderen Regionen Deutschlands schon so etwas wie Impfmüdigkeit breitmacht, müssen die Menschen in der Töpferstadt nur vereinzelt an ihre Impftermine erinnert werden. „Das hält sich im Rahmen“, berichtet der Sprecher der Ochtruper Ärzte, Dr. Sebastian Gesenhues, auf WN-Nachfrage. Insgesamt ist er zufrieden mit der bisherigen Entwicklung der Impfungen und dem Infektionsgeschehen vor Ort.