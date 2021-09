DNA-Analyse und gentechnisch veränderte Fliegen

Einblicke in die spannende Arbeit im Labor des Instituts für Neuro- und Verhaltensbiologie der Uni Münster erhielten der Leistungskurs Biologie der Q12 des Gymnasiums.

Der Leistungskurs Biologie der Jahrgangsstufe Q2 des Städtischen Gymnasiums Ochtrup absolvierte jetzt ein molekulargenetisches Praktikum an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

„Nukleinsäuren wie DNA und die verwandte Ribonukleinsäure sind Nukleotidpolymere, die jeweils aus nur vier Grundbausteinen bestehen. Trotz dieser so unglaublich einfachen Struktur kann eine enorme Vielfalt von Erbinformationen von diesem Molekül gespeichert werden, was für Menschen immer schon faszinierend war“, schreibt die Schule in einem Pressetext. „Heute spielt die DNA-Analyse im Bereich der Medizin, Kriminalistik und auch der modernen Gentechnik eine immer entscheidendere Rolle.“

Standardmethoden

Um sich der DNA-Analyse genauer zu widmen, besuchte der Leistungskurs Biologie nun das Labor des Instituts für Neuro- und Verhaltensbiologie. Neben der DNA-Isolation aus Fruchtfliegen und Tomaten habe es einen weiteren Einblick in Standardmethoden der modernen Biologie, der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und der Gelelektrophorese gegeben. Alle Schülerinnen und Schüler seien begeistert dabei gewesen und hätten sogar die Pause genutzt, um gentechnisch veränderte Fliegen genauer zu untersuchen. Nach einem anspruchsvollen Laborkursus klang der Tag dann bei einem gemeinsamen Essen in einem Münsteraner Restaurant gemütlich aus, schreibt das Gymnasium abschließend.