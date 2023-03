Gewerkschaft Verdi: „DOC löst Besucherstrom aus“

Das Thema verkaufsoffene Sonntage sorgt bei den Beteiligten in Ochtrup derzeit für Kopfzerbrechen. Der Stadtrat hatte zuletzt die entsprechende ordnungsbehördliche Verordnung aufgehoben und damit einer Klage der Gewerkschaft Verdi die Grundlage entzogen. Damit ist nun aber zumindest die Durchführung der beiden Veranstaltungen „Ochtrup macht fit“ und „Ochtruper Frühlingsspaß“ gekippt (wir berichteten). Am Dienstag hat sich auf wiederholte Nachfrage unserer Redaktion auch die Gewerkschaft Verdi zu Wort gemeldet.

Gewerkschaft macht sich für freien Sonntag stark

„Wir haben Klage eingereicht“, bestätigte Gaby Beuing, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi und zuständig für den Einzel-, Groß- und Außenhandel im Münsterland, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Tatsache, dass Och­trup die Verordnung aufgehoben habe, sei für die Gewerkschaft die Bestätigung, dass die Kommune vor Gericht keine Aussicht auf Erfolg gesehen habe. „Wir stehen als Gewerkschaft für den freien Sonntag“, stellt Gaby Beuing klar. Dieser sei den Beschäftigten heilig. Gerade für geringfügig Beschäftigte, wie sie in den Shops des Outlet-Centers vielfach angestellt seien, seien zudem die finanziellen Zuschüsse nur wenig attraktiv. „Viele arbeiten für den Mindestlohn“, erklärt Beuing. Zudem fehle der Umsatz an einem verkaufsoffenen Sonntag in der Regel in der darauffolgenden Woche. Weshalb sie das Argument des zusätzlichen Umsatzes an verkaufsoffenen Sonntagen grundsätzlich nicht gelten lasse.

Deshalb sei es Aufgabe der Gewerkschaft zu prüfen, ob bei den verkaufsoffenen Sonntagen alles seine Ordnung habe und, sollte dies nicht der Fall sein, dagegen vorzugehen.

Verordnungen zeitlich begrenzen

Grundsätzlich empfehle Verdi den Kommunen, Verordnungen für das Offenhalten von Verkaufsstellen nicht dauerhaft festzulegen, sondern auf maximal zwei Jahre zu begrenzen, um sie an die jeweils aktuelle Rechtssprechung anzupassen. In Ochtrup sei dies nicht geschehen. Die Kommune habe für die jeweiligen Aktionstage und damit das Hauptgeschehen in der Innenstadt im Rahmen der Sonntagsöffnung Besucherzahlen zwischen 3000 und 4000 angegeben. „Wir haben allerdings den Eindruck, dass die DOC-Öffnung den Besucherstrom auslöst“, betont Beuing. Die Gewerkschaft mache dies unter anderem an einer Meldung des Outlet-Centers fest, das sich einem Veranstaltungstag um 15 Uhr bereits über mehr als 7000 Besucher gefreut habe.

Das Fehlen einer Verordnung bedeute nicht, dass grundsätzlich keine verkaufsoffenen Sonntage in der Töpferstadt mehr möglich seien. Vielmehr liege der Ball nun bei der Stadt und den Gewerbetreibenden. Es gelte, ein passendes Konzept zu entwickeln, das mit der aktuellen Rechtssprechung konform gehe. Letzteres werde dann unter anderem von Verdi geprüft.