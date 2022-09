Erfolgreicher Facebook-Aufruf: Donja ist wohlbehalten wieder zu Hause

Ochtrup

Ende gut, alles gut: Über einen Aufruf in den sozialen Medien hat der in der vergangenen Woche in einem Graben in der Oster gefundene Hund wieder zu seinem Halter gefunden. Faccebook-Nutzer haben auch Geld gespendet und finanzieren damit eine Operation, um die großen Geschwüre am Hintern des Tieres zu entfernen.

Von Alex Piccin