Doppelter Einsatz für Wehrleute

Am Pröpstinghoff ist zum wiederholten Male ein Container in Brand geraten.

In der Nacht zum Sonntag hatte dort ein Restmüll- und Sperrmüllcontainer Feuer gefangen. Am späten Sonntagnachmittag rückte die Wehr mit einem Löschzug erneut dorthin aus. Aus dem selben Container qualmte es. Die Blauröcke hatten in beiden Fällen die Lage schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Bereits vor zwei Wochen war dieser in Brand geraten. Die Ursache ist jeweils noch unklar.