Herdecker Familienunternehmen investiert in  Ochtruper Unternehmensgruppe

Mehr Wachstum, ein deutlicher Ausbau des internationalen Geschäfts und sichere Arbeitsplätze für die rund 300 Beschäftigten: Diese Erwartungen verbindet die Wischemann Kunststoff GmbH mit dem Verkauf der Unternehmensgruppe an die Ewald Dörken AG aus dem westfälischen Herdecke. Darüber informiert der Betrieb in einem Presseschreiben. Dörken übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2021 100 Prozent der Firmenanteile an den Unternehmen Wischemann Kunststoff GmbH, VACUform Wischemann GmbH & Co. KG und wisales GmbH sowie 30 Prozent der Anteile an der HeWi-Engineering GmbH.

Die Wischemann-Gruppe werde innerhalb der Dörken-Gruppe als eigenständige Organisation geführt. Für die Mitarbeitenden an den Standorten Ochtrup und Salzbergen werde es keine Veränderungen geben. Ingo Wischemann ziehe sich aus der Geschäftsführung zurück. Er werde jedoch – wie auch die gesamte Familie Wischemann – die neue Unternehmensleitung in der Übergangszeit begleiten und unterstützen.

Aus Verantwortung für die Beschäftigten, zur Sicherung des Wachstums und zur Fortschreibung der erfolgreichen Firmengeschichte hätten die Wischemann-Gruppe und die Ewald Dörken AG zusammengefunden, um diese langfristigen Perspektiven zu realisieren. Dörken verfüge über die Strukturen, um die in den vergangenen 25 Jahren stark gewachsene Unternehmensgruppe auch international zu etablieren. Dass hier zwei mittelständische westfälische Familienunternehmen mit ähnlichem Spirit zusammenkommen, habe die Entscheidung für Ingo Wischemann deutlich erleichtert: „Ich hätte an kein anderes Unternehmen verkauft als an Dörken. Beide Familienunternehmen haben die gleiche Wellenlänge und vergleichbare Unternehmenskulturen – einfach eine ganz ähnliche DNA.“

„Win-win-Situation“

Der neue Geschäftsführer Ingo Quent freut sich auf seine neue Aufgabe: „Wir setzen auf die geballte Kompetenz der Wischemann-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Wir werden viel voneinander lernen, gemeinsam das neue Unternehmen aus sich heraus weiterentwickeln, Synergien im Bereich Technologien nutzen und so zusammen international wachsen. Das ist eine echte Win-win-Situation.“

Die Wischemann-Gruppe ist ein Kunststoffspezialist für innovative Thermoformteile und Tiefziehverfahren. Durch die Übernahme wird die Ewald Dörken AG ihre Organisation um eine leistungsfähige dritte Säule erweitern. Neben der „Dörken Membranes“ mit Bahnen für den Wind- und Feuchtigkeitsschutz im Steildach sowie Grundmauerschutz- und Abdichtungslösungen für erdberührte Bauteile und der „Dörken Coatings“ mit Lösungen für den Korrosions- und Oberflächenschutz, die dekorative Gestaltung und die Töntechnik wird es nun einen weiteren Unternehmensbereich geben: ein Kompetenz-Center für Kunststoffformteile. Die Wischemann-Gruppe ist in stark wachsenden Segmenten etabliert. Die Tiefziehprodukte werden als Platten- und Rollenware in unterschiedlichen Baubereichen eingesetzt, aber auch als Verpackung verwendet oder als Komponenten in der Automobilfertigung verbaut.