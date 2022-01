Dramatische Geschichte hinter Drogenkauf

Ochtrup/Rheine

Einen Rückfall in ihre alte Drogensucht hat eine 48-jährige Frau aus Ahlen vor dem Schöffengericht als Grund für den Drogenbesitz angegeben. Die Vorbestrafte sagte aus, sie sei in der Vergangenheit Opfer von Menschenhandel gewesen und so in die Sucht geraten.

-mok-