Drei Prozent der Ochtruper Autos fahren mit Strom

Anstöpseln statt auftanken: Die Zahl an Autos mit Elektroantrieb in Ochtrup steigt – zwar langsam aber stetig.

Die Autofahrerinnen und -fahrer in Ochtrup setzen immer mehr auf alternative Antriebe. Das aktuelle Preisrennen an den Tankstellen wird möglicherweise mittelfristig einen Umstieg auf Elektromobilität begünstigen. Doch schon aktuell sind E-Auto, Plug-in-Hybride und Co. groß nachgefragt. Dies verlängert die Lieferfristen und Wartezeiten.