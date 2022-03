Drei Tage früher als letztes Jahr

Anlässlich des Equal Pay Days gab es am Donnerstag auf dem Wochenmarkt eine Aktion des Ochtruper Frauennetzwerks in Kooperation mit der Stadt und der OST. Den Frauen ging es dabei um die Information, aber auch um Gespräche – sowohl mit den Besucherinnen als auch mit den Besuchern.

Equal Pay Day, gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Christina Wieling hat dazu ein Ereignis aus ihrer Studienzeit noch genau in Erinnerung. Damals verdiente sich die heute als freiberufliche Übersetzerin tätige Ochtruperin mit einem Studentenjob Geld dazu, bei dem sie Umfragen in der Fußgängerzone machte. Durch einen Zufall erfuhr sie, dass ein männlicher Kollege mit den gleichen Voraussetzungen wie sie einen deutlich höheren Stundenlohn bekam als sie. Schnurstracks wurde sie bei ihrem Chef vorstellig, um eben jene gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit zu verlangen. „Die haben mich stattdessen einfach rausgeschmissen“, erzählt sie kopfschüttelnd. Heute würde ihr so etwas sicherlich nicht mehr passieren. Aber das Beispiel zeige, wie oft Männer und Frauen eben nicht gleichberechtigt behandelt würden, findet die 40-Jährige.