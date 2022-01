Drohbrief: „Abscheuliche Tat“

Die Ratsmitglieder der Stadt Ochtrup stelle sich mit einem Brief öffentlich und geschlossen hinter die Bürgermeisterin: „Diese Tat wird nicht nur missbilligt, sie wird als verabscheuenswürdig verurteilt. Die Bürgermeisterin und Christa Lenderich als Person kann sich der Solidarität des Rats der Stadt Ochtrup in dieser Sache gewiss sein.“

Die Ratsmitglieder der Stadt Ochtrup haben „mit Erschrecken“, wie sie schreiben, die Berichterstattung über den Drohbrief an Bürgermeisterin Christa Lenderich zur Kenntnis genommen. Die Reaktion sei einstimmig, geschlossen und fraktionsübergreifend: „Diese Tat wird nicht nur missbilligt, sie wird als verabscheuenswürdig verurteilt. Die Bürgermeisterin und Christa Lenderich als Person kann sich der Solidarität des Rats der Stadt Ochtrup in dieser Sache gewiss sein.“

Anstand nicht verlieren

Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Als Vertreterinnen und Vertreter demokratischer Parteien stehen wir für Meinungsfreiheit und sind bereit, vielfältige Meinungen zu vertreten und in die politische Diskussion einzubringen. Politische Auseinandersetzungen in der Sache dürfen und müssen kontrovers sein. Aber: Diese Auseinandersetzungen haben auf dem sicheren Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sowie im Rahmen der Grenzen des gebotenen Anstands stattzufinden. Wir sagen in aller Klarheit: Drohbriefe, die politische Ziele mit der Androhung der Verletzung der persönlichen Integrität beziehungsweise des Wohlergehens der Person zu erreichen versuchen, gehören rechtlich verfolgt und besitzen keine Legitimation in der politischen Auseinandersetzung. Ein Drohbrief überschreitet eine Grenze. Dies betrifft nicht nur die Bürgermeisterin und die Person Christa Lenderich, sondern grundsätzlich alle kommunalpolitisch Aktiven. Derartigen Übergriffen treten wir geschlossen entgegen, und wir sind sicher: Dies gilt ebenso für die ganz große Mehrheit der Ochtruper Bevölkerung.“

Für Drohbriefe keine Toleranz

Ochtrup stehe für eine offene und vielfältige Gesellschaft, in der intensiv über politische Maßnahmen gestritten werden dürfe, in der Drohbriefe und andere Formen undemokratischer Einflussnahme aber keinen Platz hätten, schreiben die Fraktionen weiter und formulieren zum Schluss ihres Solidaritätsbriefes: „Daher appellieren wir an dieser Stelle: Lassen Sie uns weiterhin anständig miteinander umgehen und miteinander diskutieren. Für Drohbriefe und politische Verirrungen gibt es keinerlei Toleranz!“

Im Namen der Mitglieder des Rats der Stadt Ochtrup haben

Hermann Bierbaum,

Claudia Fremann,

Tim Kersting,

Franz Scheipers und

Hajo Steffers

diese Stellungnahme unterschrieben.