Eddi hatte es sehr eilig

Die Zahl der gebürtigen Ochtruperinnen und Ochtruper steigt seit vielen Jahren kaum noch. Fast alle Kinder werden mittlerweile in anderen Orten geboren, weil es in der Töpferstadt seit 2002 keine Entbindungsstation mehr gibt. Im vergangenen Jahr bekam die seltene Spezies aber wieder Zuwachs: Eddi Jungk heißt der neue Erdenbürger, der als einziges Kind 2022 in Och­trup das Licht der Welt erblickte – im Schlafzimmer seiner Eltern.