Auch bei den Vorlesegeschichten in der Reihe „Hör mal … Vorlesegeschichten für Grundschulkinder“ der Bücherei St. Lamberti ist die Corona-Pause vorbei – und am Montag (13. September) um 16 Uhr geht es um die Geschichte mit den Krumpflingen.

Worum es in der Geschichte geht: Egons Familie sind Krumpflinge. Sie haben spinatgrüne Wuschelhaare am ganzen Körper und erreichen gerade einmal die Größe einer Gabel, ernähren sich am liebsten von Schimmelpilzen und leben im Keller einer alten Villa, versteckt hinter allerlei Gerümpel. Lieblingsgetränk und absolutes Lebenselixier der Familie ist Krumpftee, den Egons Großmutter nur aus Menschenschimpfwörtern gewinnen kann. Als die neue, sehr artige Familie Artich in die Villa einzieht, hört man jedoch kein böses Wort mehr. Egons Mission ist es, die Familie so lange zu ärgern, bis alle richtig fluchen. Stattdessen freundet er sich mit dem Sohn Albert an und der benutzt von da an heimlich und nur Egon zuliebe viele schlimme Wörter. Als aber Albert einmal bei seiner Freundin Lulu zum Spielen eingeladen ist, wird Egon richtig eifersüchtig.

„Die Geschichten von den Krumpflingen sind herrlich frech und humorvoll und für Kinder ab sieben Jahren geeignet“, schreibt die Bücherei in einer Ankündigung. Im Anschluss an das Vorlesen wird wieder gebastelt. Karten für die Veranstaltung, die etwa 70 Minuten dauert, gibt es zum Preis von 1,50 Euro in der Bücherei St. Lamberti (Telefon 0 25 53 / 9 82 70).