Ehrung zum 50. Todestag

Der am 21. Dezember 1971 verstorbene Künstler Clemens Wieschebrink hat in Ochtrup viele Spuren hinterlassen. Von ihm stammen unter anderem die Kreuzwegbilder in der Marienkirche. Ein Teil seiner Werke ist ab Samstag (18. Dezember) in der Galerie Kappmeier in Ahaus, Wallstraße 4, zu sehen. „Wir haben die Arbeiten aus dem Nachlass der Stiftung van Almsick erhalten“, berichtet Julian Kappmeier. Er freut sich, die Ausstellung zum 50. Todestag des Künstlers zu präsentieren. Die Bilder stehen auch zum Verkauf. Einen Teil des Erlöses will der Galerist der Aktion „Lichtblicke“ spenden.

Clemens Wieschebrink wurde am 15. August 1900 als vierter Sohn des Augenarztes Dr. Heinrich Wieschebrink in Münster geboren. „Ab 1918 erfolgten Studien an der Kunstgewerbeschule in Wuppertal, dann 1920 an der Kunstakademie in Hamburg“, heißt es in der Vita des Künstlers zu der Ausstellung. 1921 zog er nach Ochtrup. Die Mutter von Clemens Wieschebrink war Amalie Wieschebrink, geborene Laurenz. Sie war die Tochter von Heinrich Laurenz, Mitbegründer der Textilfirma Laurenz in Ochtrup, hat Julian Kappmeier recherchiert. Die Familie lebte lange Zeit in der Lindhorst-Villa an der Laurenzstraße.

Von dort habe es Wieschebrink zu weiteren Studien nach Paris gezogen, wo er bis 1925 lebte. 1926 studierte er an der Kunstakademie in Budapest. Nach Aufenthalten in Wien und München sei er nach Berlin gekommen. Dort war Clemens Wieschebrink von 1927 bis 1933 Meisterschüler bei Prof. Carl Hofer.

1930 ist Wieschebrink mit dem Preis des Deutschen Künstlerbundes ausgezeichnet worden. 1931 erhielt er den Preis der Preußischen Akademie der bildenden Künste Berlin. 1936 heiratete Wieschebrink Edith Schulz. 1943 sei sein Atelier in Berlin mitsamt der Arbeiten und Aufzeichnungen durch Bomben vernichtet worden, heißt es im Lebenslauf zur Ausstellung weiter. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im Jahr 1945 startete Wieschebrink den Neubeginn seiner künstlerischen Laufbahn in Ochtrup.

Ehrung durch Stadt Ochtrup

Er war Mitglied der Künstlergemeinschaft „Schanze“ in Münster. 1954/55 ist der Töpferstädter zum Mitglied der Jury des großen Kunstpreises von NRW berufen worden. Mehrere seiner Gemälde wurden von Unternehmen oder Kommunen angekauft. 1971 starb er an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Stadt Ochtrup ehrte ihn 1995 durch die Herausgabe eines umfangreichen Werkverzeichnisses, heißt es auf der Internetseite des Heimatvereins.

Clemens Wieschebrink widmete sich nicht nur der Malerei, sondern auch der Buchillustrationen, Bühnenbildkompositionen, Drucktechniken, Mosaikgestaltungen sowie Keramik- und Metallarbeiten.

Die Ausstellung in der Galerie Kappmeier ist vom 18. Dezember bis zum 15. Januar 2022 zu sehen. Die Galerie ist von montags bis freitags von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Zusätzliche Terminabsprachen sind unter Telefon 0 25 61/4 29 65 09 möglich. Beim Besuch gilt die 2G-Regel.