Eigentümerwechsel und neue Nutzung

„Wir haben das Projekt ad acta gelegt“, berichtete IB-Bau-Geschäftsführer Jürgen Bode auf Anfrage dieser Zeitung. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sein Projekt in der Stadt nicht gewollt sei. Sein Vorhaben, den Neubau ohne Stellplätze zu bauen und diese bei der Stadt abzulösen, war am Votum des Bauausschusses gescheitert (wir berichteten). Zudem hatte es den Anstoß zur Gründung der Bürgerinitiative Altstadt gegeben, die sich unter anderem für eine Erhaltungssatzung in der Innenstadt einsetzt. Während sich Jürgen Bode nun anderen Projekten zuwendet, war die Freude bei der Bürgerinitiative groß. „Wir sind so froh“, erklärte Elisabeth Elling-Ruhwinkel.

