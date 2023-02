Ein besonderes Büfett und Kopfkino, das es in sich hat

Der Altweiberkarneval in St. Marien hielt so manche Überraschung bereit – und die Gäste waren begeistert.

„Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch!“ Oh, ha! Was Tante Klara alias Brigitte Kuhlmann da ihren Geschlechts- und Artgenossinnen beim Altweiberkarneval der kfd St. Marien im Georgheim wortstark kredenzte, war echt starker Tobak. Um die mittlerweile knirschende Ehe wieder in Schwung zu bringen, wollte „sie“ nunmehr „ihn“ mit einer Art Body-Meal überraschen. Die Dame des Hauses hatte sich dafür mehr oder weniger leicht gewandet auf dem Esstisch positioniert und mit Leckereien aller Art garniert.