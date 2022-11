Ein Blick in die Milchglaskugel - Rede der Bürgermeisterin

Es war ein ziemlich düsteres Bild, das Bürgermeisterin Christa Lenderich am Donnerstag in ihrer traditionellen Etatrede zeichnete: Zwar konnte sie dem Stadtrat an diesem Abend einen fiktiv ausgeglichenen Haushaltsentwurf für 2023 vorlegen. „Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir dieses Ergebnis nur mit der Isolation der Belastungen aus der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise in Höhe von über drei Millionen Euro erreicht haben.“

