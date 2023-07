Ein Dreirad für Ela – um wieder am Leben teilzunehmen

Von ihren spanischen Wurzeln und von ihrem persönlichen Naturell her ist Micaela Schmalisch ein fröhlicher und optimistischer Mensch, den so schnell nichts umhaut. Doch ein plötzlicher Krebsbefund und die weitreichenden gesundheitlichen Folgen stellten das Leben der Ochtruperin auf den Kopf.

Etliche Krankheiten und dauerhafte Schmerzen belasten die gelernte Reinigungskraft auch noch weit nach der Chemo, der Krebsoperation und der Strahlentherapie. Damit sie endlich wieder selbständig am Leben teilnehmen kann, hat ihr Mann Christian Schmalisch für seine geliebte Ela jetzt einen Spendenaufruf gestartet: für ein besonderes E-Dreirad. Das kostet 6600 Euro und wird von der Krankenkasse nicht bezahlt.

Prophetischer Traum

Am 26. November 2020 erhielt Micaela Schmalisch die Diagnose Krebs, als „schwierigen Brustkrebs mit mehreren Andockstationen“. Der versteckte Bereich wurde erst nicht erkannt. Die Ochtruperin erinnert sich im Gespräch mit dieser Zeitung: „Ich hatte die Nacht zuvor, davon geträumt, dass verstorbene Verwandte mir sagten, ich müsste auf mich aufpassen und zur Vorsicht rieten." Schweißgebadet wachte sie auf und spürte oberhalb ihrer Brust, "dass da etwas war.“ Am nächsten Tag ging es direkt zur Frauenärztin und danach ins Grevener Krankenhaus.

Micaela Schmalisch und ihr Mann Christian waren als Standardtänzer im Tanzsport national und international sehr erfolgreich – bis der Krebs kam. Foto: privat

„Nach Chemo, OP und Strahlentherapie dachten wir, dass es bergauf gehen würde“, sagt Christian Schmalisch. „Wir haben auf Gutheißung der Ärzte sogar mit unserem Tanzsport weiter gemacht – bis zur vierten Gabe von Antikörpern.“ Und Micaela ergänzt: „Nach der 10. Gabe wollte ich aber nicht mehr, denn ich spürte mich nicht mehr.“

Linke Lungenhälfte verbrannt

Nicht nur, dass der Krebs die zuvor bildhübsche Frau auch rein äußerlich komplett verändert hatte und stark altern ließ, nein, auch ihre innere Kraft, ihre persönliche Energie, ihr Lebenswillen, sie alle sollten auf eine sehr harte Probe gestellt werden. Das Leiden nahm kein Ende, auch nachdem der Krebs aus ihrem Körper war. „Meine linke Lungenhälfte wurde bei der Strahlentherapie verbrannt“, sagt Micaela Schmalisch. „Die Narben werden niemals weggehen.“

Ihre Stimme wird im Gespräch immer dünner, aber es ist ihr erklärter Wunsch, selbst zu berichten. „Ich bekam hohen Blutdruck, Diabetes Typ 2, posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) und im weiteren Verlauf Koordinations- und Gleichgewichtsprobleme, Atembeschwerden, schwere Depressionen, Angststörungen, und vieles mehr.“

Boden unter den Füßen weggezogen

Ihr nicht nur vom Tanzsport (lange mit ihrem Mann erfolgreich in der Senioren C-Klasse) bekanntes fröhliches Gesicht wird sehr traurig. „Unfassbar belastende Spätfolgen und Nebenwirkungen der Langzeit-Therapie sind nun unsere täglichen Begleiter“, sagt ihr Mann Christian, der weint, während die beiden Hauskatzen Attila und Freja sanft schnurren, so als ob sie auf ihre Weise Kraft aussenden wollen. „Das alles hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen“, sagt Micaela Schmalisch. „Und es kann wirklich jeden treffen.“

Nach der Chemo, der OP und der Strahlentherapie hatte sich Micaela Schmalisch auch optisch sehr verändert. Foto: privat

Damit die schwerkranke Ochtruperin die langen Strecken zu ihren Therapien, immerhin jeweils zweimal über drei Kilometer hin und zurück pro Woche, nicht mehr mit dem Rollator bewältigen muss, wäre ein Dreirad dringend notwendig. Doch die Krankenkasse zahlt nicht. Obwohl Micaela nicht mehr arbeiten kann. Trotz ihrer dicken Krankenakte und den vielfältigen Schmerzen 24/7.

Spenden erbeten

Da die beiden Eheleute schon sehr viel Geld vor allem für die komplette Umgestaltung des Tagesablaufes, für Medikamente und die komplette Umstellung der Ernährung ausgegeben haben, sind sie auf Spenden angewiesen. Bislang kamen 1800 Euro zusammen, darunter auch von früheren Tanzkollegen.

Der Liebe wegen zog die gebürtige Gronauerin vor zehn Jahren nach Ochtrup, 2017 heirateten Micaela und Christian. Es ist die innige Liebe des technischen Produktdesigners (die sich auch im Gespräch mit dieser Redaktion zeigt), die Micaela nach vorne schauen lässt. Foto: Peter Sauer

Erst dachte Christian Schmalisch noch, dass 4000 Euro für das passende E-Dreirad für Micaela ausreichen würden. „Mittlerweile weiß ich, das Rad kostet 6600 Euro.“ Der 50-Jährige betont, dass alles, „was für gesunde Menschen als einfach und normal erscheint, für Micaela eine neue Herausforderung darstellt“. Christian Schmalisch will mit der Spendenaktion auf GoFundMe seiner Frau helfen, wieder mobil zu werden, über das Radfahren.

So können Sie spenden

„Das würde nicht nur ihr Immunsystem stärken, sondern auch ihren Kopf etwas freimachen und ihren Glauben an sich reaktivieren.“ Denn Micaela nimmt alles auch psychisch sehr mit. „In meinem Gehirn rattert es. Ich war enttäuscht von mir, weil ich so vieles nicht mehr machen kann – denn ich will unbedingt wieder am Leben teilnehmen.“ Link zur Spendenaktion: https://gf.me/v/c/5ft6/ein-dreirad-fur-ela-um-den-alltag-zu-bewaltigen