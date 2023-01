Sofie Piekarski lebt mit dem Phelan-McDermid-Syndrom

Familie Piekarski führt nach Aussage von Mutter Joanna ein normales Alltagsleben. Sofie mache derzeit viele Fortschritte, im September geht es zu einer Delfin-Therapie in die Türkei.

Am Anfang standen natürlich ein riesiger Schock und die Angst, vielleicht das eigene Kind zu verlieren – quasi ein Horrorstart ins Leben. Doch mittlerweile ist Alltag eingekehrt in einer Form, die sich Eltern von ganz „normalen“ Kindern kaum vorstellen können. Sofie Piekarski, die mit dem Phelan-McDermid-Syndrom zur Welt gekommen ist, wird ihr Leben mit vielen sehr deutlichen Einschränkungen in geistiger und körperlicher Hinsicht meistern. Die mittlerweile Sechsjährige hat dennoch eine glückliche Zeit vor sich, glauben ihre Eltern Joanna und Jacek: „Wir verspüren keine Einschränkungen und führen ein ganz normales Leben. Wir sind dankbar dafür, wie es ist.“