Ein Fiesta voller Geschenke

Ochtrup

Die Gewinnerinnen und Gewinner des WN-Weihnachtsrätsels 2021 stehen fest. In der vergangenen Woche machten sich die Geschenke-Botinnen Rike Herbering und Rieke Tombült an die Auslieferung der Präsente. Diesmal gab es mit 80 Preisträgerinnen und Preisträgern so viele wie noch nie.

Von Rieke Tombült und Rike Herbering