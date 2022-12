Ein Geben und Nehmen

Die Ochtruper Tafel ist auf die Mitarbeit von Ehrenamtlichen und Lebensmittel- wie Sachspenden angewiesen. Inge und Harry Ehmke sind die Gesichter der Institution. Unterstützt wird sie von Ein-Euro-Jobbern. Während die Ausgabe nur am Donnerstag erfolgt, sind die anderen Wochentage für die Warenbeschaffung vorgesehen. Redakteur Alex Piccin hat die umfassende Arbeit der Tafel an zwei halben Tagen begleitet und mit angepackt.

Es herrscht viel Trubel an diesem Donnerstag am Westwall. Die Tafel hat an dem Wochentag ihre Ausgabe. Während ab circa 8 Uhr die Regale befüllt werden, steht eine Stunde später die erste Kundin vor der Tür – wohlwissend, dass die Ausgabe offiziell erst um 14 Uhr beginnt. Fünf Stunden warten heißt es für für die Frau. Doch immerhin ist sie dann die Erste. Ob es sich lohnt, so lange zu warten, ist fraglich. Denn die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind darauf bedacht, allen Kunden möglichst die gleiche Qualität und Quantität anzubieten.