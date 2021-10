Ein Krankenwagen für die letzten Herzenswünsche

Noch einmal die salzige Brise des Meeres einatmen, die wunderbaren Berglandschaften sehen oder besonders geliebte Menschen treffen. Einmal noch etwas tun, was man sich nie traute oder der Besuch eines besonderen Ortes aus der eigenen Lebensgeschichte. Angesichts des gesundheitlichen Zustands scheinen manche Wünsche unerreichbar.

Die meisten Reisewünsche können jetzt umgesetzt werden. Das Projekt „Herzenswunsch-Krankenwagen“ starteten die Malteser in der Diözese Münster bereits im vergangenen Jahr. Ab sofort beteiligen sich auch die Ochtruper Malteser materiell und personell daran, schreiben sie in einer Pressemitteilung.

Dieser Herzenswunsch-Krankenwagen ist ausgestattet und fachlich besetzt wie jeder andere Krankenwagen. Er bringt Menschen dorthin, wo sie allein nicht mehr hinkommen. „Die schwer kranken Menschen können Abschied nehmen, noch einmal genießen oder sich einfach noch einmal wie früher fühlen“, erklärt Pressereferent Andre Schoo.

Geschultes Personal

„Begleitet werden sie von speziell geschulten Maltesern, die als Rettungs- oder Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, Pflegekräfte oder Ärzte bei den Maltesern tätig sind“, ergänzt Dennis Sahle, Stadtbeauftragter der Malteser in Ochtrup. „Für den Herzenswunsch-Krankenwagen stellen sie ihre Freizeit zur Verfügung, um den Menschen ihre letzten Herzenswünsche zu erfüllen und ein paar unvergessliche Stunden zu ermöglichen“, wird er im Schreiben zitiert.

Dies gelte vor allem für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Schwersterkrankung und oft verkürzter Lebenserwartung und ihre unmittelbar betroffenen Angehörigen, welche aus eigener Kraft und eigenen finanziellen Mitteln diese Wünsche nicht realisieren können.

Das alles kostet den Patienten oder seine Familie nichts, der Herzenswunsch-Krankenwagen wird komplett aus Spenden finanziert und lebt vom Engagement der beteiligten Malteser.

Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann dies per Überweisung tun an: Malteser Hilfsdienst, Pax-Bank, IBAN DE83 3706 0120 1201 2144 12, Stichwort: „Herzenswunsch-Krankenwagen“. Kontakt zum Herzenswunsch-Krankenwagen unter Telefon 08 00 / 1 40 16 78, per E-Mail an herzenswunsch.muenster@malteser.org oder online unter www.malteser-muenster.de/herzenswunsch.html.