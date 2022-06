Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Zwei Pkw sind am Freitagnachmittag auf der Kreuzung Marktstraße/Prof.-Gärtner-Straße kollidiert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zu folge ist eine 20-jährige Och­truperin gegen 16 Uhr von der Marktstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dabei bremste sie auf der Kreuzung ab, da sich am Straßenrand Kinder befanden. Ein in Richtung Gronauer Straße fahrender 41-Jähriger, ebenfalls aus Ochtrup, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den Pkw der Frau seitlich.

Er wurde dabei leicht verletzt und von den Rettungskräften erstversorgt. Die Ochtruperin und die Kinder blieben unverletzt. Über den entstandenen Sachschaden machte die Polizei keine Angaben. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Die Prof.-Gärtner-Straße war während der Unfallaufnahme etwa eine halbe Stunde gesperrt.