Ein Ort für selbstbestimmtes Leben

Das Kardinal-von-Galen-Haus an der Piusstraße feierte jetzt sein 25-jähriges Bestehen. Am Nachmittag trafen sich die Bewohnerinnen und Bewohner zusammen mit ihren Gästen im Rahmen eines Gottesdienstes im Festzelt mit anschließendem Empfang.

Tagesstruktur

Das Kardinal-von-Galen-Haus begleitet 38 Menschen mit Behinderungen in der besonderen Wohnform und in der Tagesstruktur für berentete Menschen mit Behinderungen. Ergänzt wird das Angebot durch das Ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit Behinderungen und einen Platz im Kurzzeit-Wohnen.

Franz Ruhwinkel, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Tectum Caritas gGmbH, die Trägerin der Einrichtung ist, begrüßte die Bewohner, die Mitarbeitenden sowie die Gäste. Insbesondere freute sich Ruhwinkel darüber, Bürgermeisterin Christa Lenderich begrüßen zu können. „Die Stadt Ochtrup hat die Entwicklung unseres Hauses und die Integration immer bestens unterstützt – das wünschen wir uns auch weiterhin“, so Franz Ruhwinkel. Auch der frühere Geschäftsführer der Tectum Caritas, Rolf Schürmann, der den Bau des Hauses vor 25 Jahren initiiert hatte, und die Gründungseinrichtungsleiterin Maria Oeinck wurden an ihrer alten Wirkungsstätte willkommen geheißen, schreibt die Tectum Caritas in einer Pressemitteilung.

Innovationsfreude

Während des Gottesdienstes machte Pfarrer Stefan Hörstrup in seiner Predigt deutlich, dass das Öffnen der Ohren und der Herzen für den Anderen, gerade auch in einer Einrichtung wie dem Kardinal-von-Galen-Haus, von großer Bedeutung ist, um das Zusammenleben auf gute Weise zu gestalten.

In seinem Rückblick beschrieb Geschäftsführer Gregor Wortmann die Entwicklungsstufen der Einrichtung, die in den Jahren 1996 und 1999 in zwei Bauabschnitten errichtet worden ist. „Eine besondere Innovationsfreude hat die Einrichtung schon immer ausgezeichnet und geprägt“, betonte Wortmann. So konnte bereits 1998 das Appartementhaus an der Parkstraße 10 in Betrieb gehen.

Kreativität und Mut

Ein „bisschen revolutionär“ sei dieses „Ambulant Betreute Wohnen in eigenen Häusern“ (ABW) seinerzeit gewesen, und man habe hier mit Kreativität und dem Mut, sich vom Hergebrachten zu lösen, etwas Neues auf den Weg gebracht.

„ Ich bin sehr froh, dass wir das Kardinal-von-Galen-Haus mit seinen unterschiedlichen Wohnformen, die auf die jeweiligen Möglichkeiten und Vorstellungen der Menschen zugeschnitten sind, in Ochtrup haben. “ Bürgermeisterin Christa Lenderich

Ein weiterer Meilenstein sei 2018 die Inbetriebnahme eines Neubaus neben dem Hauptgebäude für die einrichtungsinterne Tagesstruktur für die zunehmende Zahl an Rentnern im Kardinal-von-Galen-Haus gewesen. Auch aktuell werden Veränderungen wirksam. So konnten im vergangenen Jahr durch Einrichtungsleiterin Elisabeth Helmich und ihr Team im Zuge der Qualitätsanpassung die noch vorhandenen Doppelzimmer in Einzelzimmer umgewidmet werden – ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der guten Wohnqualität. In diesem Zuge wechselten acht Bewohner in das Ambulant Betreute Wohnen.

„Schöner Erfolg“

Bürgermeisterin Christa Lenderich bezeichnete das Jubiläum als einen „schönen Erfolg“ der Bewohner sowie des gesamten Teams der Tectum Caritas. „Ich bin sehr froh, dass wir das Kardinal-von-Galen-Haus mit seinen unterschiedlichen Wohnformen, die auf die jeweiligen Möglichkeiten und Vorstellungen der Menschen zugeschnitten sind, in Ochtrup haben“, betonte die Bürgermeisterin. „Denn die Gesellschaft muss sich auch daran messen lassen, was sie tut, damit Menschen mit Behinderungen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen können.“