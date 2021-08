Ein rundes Dutzend

Zwölf Geburtstagskinder in der Nachbarschaft Droste-Hülshoff-Straße

Ochtrup

In der Nachbarschaft der Droste-Hülshoff-Straße wird gerne gefeiert. In diesem Jahr kommt es allerdings ganz dick: Zwölf Geburtstagskinder feiern ihren runden Geburtstag – und einige von ihnen sogar am gleichen Tag.

Von Irmgard Tappe