Ein Schützen-Jahrhundert in Bildern

Ochtrup

Fast 100 Jahre Schützen-Vereinsgeschichte in Bildern stecken in einem Fotoalbum in Welbergen. Diese Bilder-Chronik hat jedoch nicht der Verein selbst abgelegt, sondern bereits im Jahre 1929 der Welbergener Gastwirt Heinrich Lastering. Seine Tochter Agnes Meier führt die Tradition seit knapp 40 Jahren fort.

Von Irmgard Tappe