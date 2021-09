Ein Stück vom normalen Leben: Schaustellerfamilie ist vier Wochen lang Teil des „Ibbi-Landes“ 

Die Schaustellerfamilie Krabbe gastiert vier Wochen lang mit dem Musik-Express in Ibbenbüren. Auf gut 45 Quadratmetern hat Ulrike Krabbe alles dabei, was sie und ihr Mann für den Alltag brauchen.

Ulrike Krabbe hat den Wohnwagen, in dem sie mit ihrem Mann Willi lebt, geschmackvoll dekoriert. Vasen, Kerzen und Porzellan stehen schön beleuchtet in Vitrinen. Normalerweise muss die Deko alle paar Tage gut gesichert werden, an den Fahrtagen, wenn die Krabbes ihren Standort wechseln und von Kirmes zu Kirmes fahren. Jetzt aber dürfen die Sachen länger stehen bleiben: Die Familie ist für vier Wochen am selben Ort. Mit ihrem Musik-Express, der auf dem Rummel in Ochtrup zu finden ist, und einem Ausschank gehören sie derzeit zum mobilen Freizeitpark „Ibbi-Land“.