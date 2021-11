Einbahnstraße soll kommen

Die Verkehrssituation am K+K-Markt an der Bahnhofstraße wird schnell unübersichtlich, sobald mehrere Verkehrsteilnehmer die Engstelle in verschiedene Richtung passieren wollen. Nun soll mit einer Einbahnstraßenregelung Abhilfe geschaffen werden.

Der Verkehr staut sich an diesem Nachmittag auf der Bahnhofstraße in Höhe der K+K-Marktes. Mehrere Autos stehen Schlage, um auf den Supermarkt-Parkplatz zu fahren. Der Grund: Ein Pkw-Fahrer ist an der Zufahrt gerade dabei, einzuparken. Es dauert nicht ungewöhnlich lange, aber es genügt, um die Situation unübersichtlich werden zu lassen. Zumal gleichzeitig ein weiteres Fahrzeug vom K+K-Parkplatz in Richtung Bahnhofstraße abfahren und eine kleine Gruppe Schülerinnen auf Fahrrädern ebenfalls die Engstelle passieren möchte. Es dauert eine Weile, schließlich löst sich der kleine Verkehrsknoten auf. Situationen wie diese haben die meisten Och­truperinnen und Ochtruper an dieser Stelle schon erlebt. Die Stadtverwaltung sowie ein Teil der Politik möchte das nun entschärfen.