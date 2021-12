Einbahnstraßenregelung am K+K-Markt

An der Zufahrt zum Parkplatz des K+K-Marktes in der Bahnhofstraßegilt ab sofort eine Einbahnstraßenregelung.An der Zufahrt zum Parkplatz des K+K-Marktes in der Bahnhofstraße

Seit Dienstagabend gilt in Höhe des K+K-Marktes in der Bahnhofstraße eine Einbahnstraßenregelung. Bereits Anfang November hatte die Politik nach langen Diskussionen den Beschluss gefasst, die Verkehrssituation in dem Bereich auf diese Weise zu entschärfen (wir berichteten). Am Dienstag wurden nun die entsprechenden Verkehrsschilder aufgestellt. Ab sofort dürfen Fahrzeuge von der Bahnhofstraße aus nur auf den Supermarkt-Parkplatz fahren, nicht aber in diese Richtung zurück. „Zum Verlassen des Parkplatzes können beide Einmündungen in die Töpferstraße genutzt werden“, erklärt Ordnungsamtsmitarbeiter Manfred Wiggenhorn bei einem Ortstermin. Er erhofft sich mit dieser neuen Regelung eine deutliche Beruhigung der Verkehrssituation. An dieser Stelle habe das Aufeinandertreffen von Radfahrern, Fußgängern und Autos in der Vergangenheit für manch gefährlichen Moment gesorgt, weiß Wiggenhorn auch aus eigener Beobachtung. Eine weitere Neuerung in diesem Bereich: Die Anzahl der Stellplätze neben der Geschäftsstelle der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH wird von drei auf zwei reduziert. Letztere sollen zudem als Eltern-Kind-Parkplätze ausgewiesen werden. Das entsprechende Schild sei inzwischen geliefert worden, wie Wiggenhorn informierte. Es soll zeitnah aufgestellt werden. Im Bereich des wegfallenden Stellplatzes sollen Flächen zum Abstellen von Fahrrädern entstehen.