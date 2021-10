Einbruch an der Metelener Straße

Unbekannte sind in ein leerstehendes Haus an der Metelener Straße eingestiegen.

Unbekannte sind am Freitag an der Metelener Straße, in der Nähe des Kreisverkehrs Schützenstraße/Nienborger Damm, in ein nicht mehr bewohntes Einfamilienhaus eingedrungen. Der Zeitraum wurde auf 17.30 bis 19.30 Uhr konnte enger eingegrenzt, da sich Personen um das leerstehende Haus kümmern und es regelmäßig aufsuchen. Aus dem Inneren des Hauses wurden Silberbesteck sowie ein Flachbild-Fernseher entwendet. An der Haupteingangstür stellte die Polizei frische Hebelspuren fest. Die Polizei bittet um Hinweise zum Einbruch und/oder den Tätern. Die Wache in Ochtrup ist telefonisch unter 0 25 53/ 93 56 41 55 erreichbar.