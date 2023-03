Einbrüche in Bäckerei und Kita

Die Polizei meldet zwei Einbrüche. Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in eine Bäckerei an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und in die Kita St. Martin am Elchdamm eingedrungen.

An der Bäckerei verschafften sich die Täter zwischen dem frühen Montagabend und Dienstag, 4.45 Uhr, auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Daraus entwendeten sie einen fest montierten Tresor, in dem sich eine geringe vierstellige Bargeldsumme befand.

Etwa 500 Meter entfernt hebelten Unbekannte an der Kita St. Martin zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, eine Tür zur Kita auf. In den Räumen brachen sie zwei Schränke auf und durchwühlten diese wie auch weitere, offenstehende Schränke. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist unklar. Die Polizei in Ochtrup erbittet Hinweise zu den Einbrüchen unter Telefon 0 25 53/93 56 41 55.