Eine Beinahe-Punktlandung

Baumaßnahmen an der Lambertischule

Ochtrup

Baulärm im Unterricht und ein Arbeiten aus Umzugskisten und vollgepackten Kartons heraus: Das hat jetzt ein Ende. An der Lambertischule sind die Bauarbeiten so gut wie abgeschlossen. Lediglich einige kosmetische Kleinigkeiten seien noch zu erledigen und der halbe Schulhof neu zu pflastern. Der Unterricht in den neuen Räumen ist gestartet.

Von Irmgard Tappeund