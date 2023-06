Eine Frage der Zuständigkeit

Angestoßen durch einen FDP-Antrag wurde am Donnerstagabend in der Ratssitzung ausgiebig über die Verbesserung der Frauenhilfeinfrastruktur in Ochtrup sowie im gesamten Kreis Steinfurt diskutiert.

Braucht Ochtrup ein Frauenhaus? Und wenn ja, wo ließe sich solch ein Projekt realisieren? Wer finanziert es? Ist die Kommune überhaupt zuständig oder wäre das nicht Aufgabe des Kreises? Und wenn es ein Frauenhaus in Ochtrup gäbe, würden dann Frauen aus der Töpferstadt in einem Notfall dort untergebracht werden wollen? Ein wahrer Rattenschwanz an Fragen entstand in der jüngsten Ratssitzung aus einem FDP-Antrag, der schlicht und einfach die Schaffung eines Frauenhauses im Stadtgebiet von Ochtrup forderte.