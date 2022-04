Eine (positive) Grenzerfahrung: Freundschaftskreis Städtepartnerschaft avanciert zum Hilfsprojekt

Vom Freundeskreis Städtepartnerschaft zum Hilfsprojekt für Kriegsflüchtlinge – dieser Wandel vollzog sich in Windeseile. Über 100 Paletten an Hilfsgütern kamen bislang zusammen, drei voll beladene Sattelzüge haben sich bereits auf den Weg in Ochtrups Partnerstadt gemacht.

Der Freundeskreis Städtepartnerschaft hat einen – zumindest teilweise – unbeabsichtigten Wandel vollzogen. Zwar führt der Verein den Begriff Partnerschaft nach wie vor in seinem Namen, allerdings avancierte der Klub in den vergangenen Wochen zu einem echten Ukraine-Hilfsprojekt. Im Prinzip ist auch bei Tanja und Markus Konermann seit Ausbruch des Krieges nicht mehr viel so, wie es einmal war. Beide engagieren sich täglich für das zeit- und ressourcenverschlingende Projekt und geben im Gespräch mit WN-Redakteur Martin Weßeling einen Einblick in die ungewollte Grenzerfahrung.