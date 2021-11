„Eine Stunde für die Seele“ so war ein Konzert der Gruppe „Charisma“ überschrieben, zu dem die kfd St. Marien am Sonntagnachmittag in die Marienkirche eingeladen hatte. Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer folgten diese Einladung.

Die Gruppe "Charisma" gastierte am Sonntagabend in der Marienkirche.

Gleich in mehrfacher Hinsicht versuchte das Konzert der Gruppe „Charisma“ am Sonntagnachmittag in der Marienkirche den Spagat: Da ist die sich erneut heftiger zurückmeldende Virusgefahr mit pandemischen Ausmaßen, die für viele Menschen grundsätzliche Fragen von Verantwortung und Selbstbestimmung aufwerfen. Und da sind die schwierigen Prüfungen und ungelösten Problemstellungen in den christlichen Kirchen und anderen Glaubensgemeinschaften, vor allen Dingen in deren verfassten Strukturen, die Zweifel und Enttäuschung bei den Menschen nähren.