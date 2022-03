„Eine überwältigende Aktion“

Ochtrup

Viele fleißige Helfer hat es am Wochenende bedurft, um der Masse an Spenden Herr zu werden, die an der Sporthalle I oder an der alten Post abgegeben wurden. Die Ochtruperinnen und Ochtruper zeigten sich einmal mehr solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Sie leisteten einen Beitrag, um deren Leid ein wenig zu lindern.

Von Alex Piccin und Martin Fahlbusch