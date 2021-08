Eine verschworene Gemeinschaft

In einem halben Jahrhundert, seitdem die Nachbarn der Sandkuhle ein Straßenfest feiern, haben sich eine ganze Reihe Dönekes angesammelt. Am Wochenende steht das Gold-Jubiläum an. Was diese Nachbarschaft ausmacht, bringen die Anwohner direkt auf den Punkt.

Eine gemütliche Runde schwelgt am Montagmorgen in Erinnerungen. Aufgefrischt werden diese mit zahlreichen Fotoalben, in denen Momente des Straßenfestes an der Sandkuhle festgehalten sind. Am Wochenende jährt sich diese Feier zum 50. Mal. „Weißt du noch...?“ – „Ja, das war so...“ – „Was haben wir gelacht...“ Der Außenstehende merkt schnell: Hier ist auch unabhängig vom Straßenfest eine Gemeinschaft entstanden.