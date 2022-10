Eine volle Flaniermeile

Ochtrup

Viel los war am Sonntagnachmittag in der Ochtruper Innenstadt: Der Pottbäckermarkt lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an – wohl auch dank des schönen Wetters. Viele verschiedene Stände säumten die Straße und über den regen Zulauf glückliche Handwerker präsentierten ihre Waren.

Von Rieke Tombült