„Eine wirklich tolle Gemeinschaft“

Die Lambertus-Pfarrei feiert am kommenden Sonntag ihren Namenspatron. In diesem Jahr ist es sogar ein doppeltes Fest, denn die kfd St. Lamberti feiert ihr „kleines“ Jubiläum zum 140-jährigen Bestehen gleich mit. ,Um 11.00 Uhr startet das Fest mit einem feierlichen Gottesdienst in St. Lamberti, den der Lamberti-Kirchenchor musikalisch mitgestalten wird. Im Anschluss an den Gottesdienst, gegen 12.00 Uhr, folgt das Lambertusspiel auf dem Kirchplatz rund um den Lambertibrunnen, bei dem Kinder mit Laternen um die bunt geschmückte Lambertuspyramide tanzen können. Besonders Familien mit Kindern sind hierzu herzlich eingeladen. ,Eine kulinarische Stärkung steht ebenfalls bereit, für die Kinder gibt es die „Lambertusmützchen“, ein Gebäck in Form einer Bischofsmütze. Und die kfd hat am Clemens-August-Heim Getränke und Würstchen vorbereitet, um auf die letzten 140 Jahre anzustoßen. ,Coronabedingt müssen natürlich die Abstände eingehalten und etwa beim Lambertusspiel ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Geplant ist die Veranstaltung rund um das Clemens-August-Heim im Freien, sollte wetterbedingt das Pfarrheim betreten werden gilt die 3G-Regel, so dass nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete teilnehmen können.