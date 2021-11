Eines der größten in Deutschland

Die Tischlerei Tombült arbeitet gerade an einem großen Projekt und geht neue Wege. Die Ausmaße des neuen Kolumbariums in der Duisburger Rheinkirche suchen deutschlandweit ihresgleichen. Damit versucht das Ochtruper Unternehmen auch, sich ein neues Standbein zu schaffen.

Für eine Tischlerei, die sich dem Messe- und Museumsbau verschieben hat, waren die beiden vergangenen Jahre alles andere als ein Zuckerschlecken. Der Reihe nach hagelte es bei der Firma Tombült coronabedingte Absagen von den Veranstaltern. Also musste ein neues Standbein her. Gefunden hat es das Ochtruper Unternehmen in einer auf den ersten Blick eher ungewöhnlichen Nische: dem Bau von Kolumbarien. Eines der deutschlandweit größten Entsteht derzeit in der Duisburger Rheinkirche.