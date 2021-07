Einstieg auch in Teilzeit möglich

Wer einen krisensicheren Job sucht, wird bestimmt schon mal als Tipp einen Pflegeberuf genannt bekommen haben. Manche schrecken womöglich davor zurück. Die Zentrale Schule für Pflegeberufe in Rheine bietet dafür eine neuartige Möglichkeit für alle Altersklassen und Erfahrungsstufen an. Schulleiter Andreas Holtmann aus Ochtrup erklärt das Prozedere und die Chancen.

Der Bedarf an Pflegekräften steigt von Jahr zu Jahr. Die Ausbildung zur Pflegefachassistenz in Teilzeit bietet eine gute Möglichkeit, einen Beruf in diesem Bereich kennenzulernen oder sich weiterzubilden. Die Zentrale Schule für Pflegeberufe in Rheine hat sie erstmals 2019 angeboten. „Diese Ausbildung ist eine sehr gute Vorbereitung für und ein Einstieg in die weitere Spezialisierung im Bereich der Pflegeberufe“, sagt Karin Christian, Pflegedirektorin der Stiftung Mathias-Spital. Im Herbst wird es einen neuen Start in die zweijährige Teilzeitausbildung geben.