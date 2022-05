Elektrischer Packesel auf Rädern

Anstatt mit dem Auto zum Einkaufen zu fahren, kann man damit etwas für die Umwelt und die eigene Gesundheit tun. Ein Lastenrad gilt gerade in größeren Städten als Alternative. Die Lokalredaktion hat die Funktion getestet. Das Gefährt zeigte sich, ähnlich wie der Vierbeiner im Titel, tatsächlich auch etwas störrisch.

Ein Lastenrad als umweltfreundliche Alternative zum Zweitwagen. Dieser Trend zeigt sich vermehrt in größeren Städten. Auch in Ochtrup sind einige solcher Gepäckfietsen unterwegs. Wer selbst mal ausprobieren will, mit einem Lastenrad seinen Wocheneinkauf zu transportieren, kann sich eines der zwei Leihräder vom Bahnhof oder vom DOC mieten (wir berichteten). Die Lokalredaktion hat den Versuch gemacht.