Entdeckungsreise im Kräutergarten

„Was wächst da im Garten? Kann man das essen?“ Antworten auf solche Kinderfragen liefert Cornelia Wessendorf in ihrem Kräuter-Workshop Antworten. Sie stellt mit den kleinen Naturfans allerlei Zutaten für die heimische Küche her.

„Das riecht ja wie Schokolade“, tönt es an diesem Vormittag aus Cornelia Wessendorfs Bauwagen in der Weiner. Gerade darf die neunjährige Helene an einigen Blättern Kamille schnuppern und wird dabei von den anderen Kids aufmerksam beobachtet. „Kinder verbinden den Geruch von Kamille meist mit Schokolade“, erklärt Cornelia Wessendorf schmunzelnd.