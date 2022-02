Entspannte Lage für die Feuerwehr

Die Sturmtiefs “Xandra“ und „Ylenia“ wirbelten in der vergangenen Nacht und am Donnerstag durch das Münsterland. Bis zum frühen Nachmittag blieb die Lage in Ochtrup allerdings noch recht entspannt, wie Leon Gesenhues von der Freiwilligen Feuerwehr auf Anfrage mitteilte.

Die Sturmtiefs “Xandra“ und „Ylenia“ wirbelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sowie tagsüber durch das Münsterland. Bis zum frühen Nachmittag blieb die Lage in Ochtrup allerdings noch recht entspannt, wie Leon Gesenhues von der Freiwilligen Feuerwehr auf Anfrage mitteilte.

„Bisher hatten wir acht wetterbedingte Einsätze“, schilderte Gesenhues die Situation. Jeweils einmal rückte die Wehr in Lan­genhorst und Welbergen aus, sechs Mal zu Einsätzen innerhalb von Ochtrup. Grund waren umgestürzte Bäume. Nicht in jedem Fall mussten die Kameradinnen und Kameraden aber tätig werden.

Am frühen Donnerstagmorgen sei die Landeskomponente „Netzersatzanlage“, die seit einiger Zeit in Lan­genhorst stationiert ist, alarmiert worden. Aus dem Kreis Borken war Hilfe angefordert worden, weil es dort einen massiven Stromausfall zu bewältigen galt.

Das Team aus der Töpferstadt rückte also in Richtung Borken aus, wurde dort aber nach Auskunft von Leon Gesenhues nicht mehr tätig. Die Einsatzkräfte vor Ort hatten das Problem mit der Stromversorgung selbstständig in den Griff bekommen, so dass die Einheit aus der Töpferstadt unverrichteter Dinge wieder abrückte.

„In Ochtrup ist es bisher sehr ruhig geblieben“, bilanzierte Gesenhues. Nun gelte es abzuwarten, wie das für Freitag angekündigte Sturmtief ausfallen werde.

An der Rosenstraße sind mehrere Elemente eines Bauzauns von Sturm "Ylenia" umgepustet worden. Foto: Martin Fahlbusch

Auch die Stadtverwaltung blieb in dieser Hinsicht vorsichtig. Wegen der Unwetterwarnung war der Stadtpark bereits am Mittwochnachmittag vorsorglich gesperrt worden (wir berichteten). Aus Sicherheitsgründen werde das noch bis einschließlich Sonntag so bleiben, teilte die Kommune am Donnerstagnachmittag mit. Veranstaltungen in der Villa Winkel fielen demnach aus. Grund dafür sei zum einen, dass der Sturm nach einer kurzen Pause mit dem Tief „Zeynep“ am Freitag und Samstag erneut Fahrt aufnehmen soll. Zum anderen bestehe auch im Anschluss an das Sturmtief noch Gefahr durch beschädigte Bäume. Äste können später aus den Bäumen herausbrechen und Fußgänger schwer verletzen. „Meiden Sie deshalb auch in den nächsten Tagen weiterhin Wälder und baumreiche Gebiete, wenn das möglich ist“, wird Bürgermeisterin Christa Lenderich in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Freigabe des Stadtparks ist nach einer Kontrolle durch den Baubetriebshof im Laufe des Montags (21. Februar) geplant.