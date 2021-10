„Erotik-Ausstellung“ im Leineweberhaus

Der Leinewebereverein hat für den Pottbäckermarkt am Sonntag einige Aktionen angekündigt. Unter anderem zeigt er im Leineweberhaus laut Ankündigung eine „Erotik-Ausstellung“. Außerdem stellt Sheko Sido die Nähwerkstatt vor, die bald eröffnet werden soll. Es gibt auch einen plattdeutschen Gottesdienst.

Zum Pottbäckermarkt am Sonntag (31. Oktober) ist auch das Leineweberhaus wieder geöffnet. Das kündigt der Leineweberverein in einer Pressemitteilung an. Er hebt zwei Besonderheiten hervor.

Zum Einen stellen die Leineweber ihre kleine „Trachten-Nähwerkstatt“ vor. Sheko Sido, der vor sechs Jahren aus Syrien nach Ochtrup kam, ist seit vier Jahren Mitglied bei den Leinewebern. Er wird diese Werkstatt betreuen, in der Menschen aus den verschiedensten Ländern die Gelegenheit bekommen sollen, Landestrachten herzustellen. Die Werkstatt wird in Kürze eröffnet.

Darüber hinaus gibt es im Leineweberhaus während des Pottbäckermarkts eine „Erotik-Ausstellung“ zu sehen. „Leib- und Nachtwäsche aus dem vergangenen Jahrhundert werden sicherlich die neugierigen Besucherinnen und Besucher zum Staunen und Schmunzeln bringen“, schreiben die Leineweber.

Die Ausstellung in der Weinerstraße 26 ist ebenfalls geöffnet und die Kiepenkerle des Vereins ziehen durch die Stadt, verteilen Äpfel, gießen gerne Einen ein und werden ihre plattdeutschen Lieder zum Besten geben.

Außerdem gibt es am Sonntag in der Lambertikirche um 11 Uhr einen plattdeutschen Gottesdienst. Hierzu laden der Heimatverein und die Leineweber ein.